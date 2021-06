An den US-Börsen ist der Rekordlauf am Dienstag mit kleinen Schritten weiter gegangen.New York - An den US-Börsen ist der Rekordlauf am Dienstag mit kleinen Schritten weiter gegangen. Der Dow Jones Industrial hinkt allerdings noch hinterher, auch wenn der weltweit bekannteste Wall-Street-Index mit plus 0,35 Prozent auf 34'404,44 Punkte aktuell am deutlichsten zulegt. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,17 Prozent auf 4297,84 Punkte und übersprang kurzzeitig erstmals in seiner...

Den vollständigen Artikel lesen ...