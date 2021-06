Offenbar in der Pole-Position: Der US-Tarnkappenjet F-35Bern - Der Bundesrat wird heute Mittwoch an seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien über den Kauf der neuen Kampfjets für die Armee diskutieren. Dabei dürften nicht nur die technische Evaluation und die Kosten im Zentrum stehen, sondern vor allem politische Überlegungen. In der Vorwoche hatten mehrere Medien berichtet, dass der US-Tarnkappenjet F-35 im technischen Evaluationsverfahren von...

Den vollständigen Artikel lesen ...