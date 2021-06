Am 10. Juni hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit BB Biotech ISIN: CH0038389992 hingewiesen und getitelt: "BB Biotech: Auf dem Weg zum Jahreshoch?" Im Text stand unter anderem: "Die Aktie der Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech ISIN: CH0038389992 hat im Februar ein Hoch bei 86,40 Euro kreiert und sich danach in einen Bereich um 69,00 Euro begeben. Das Tief konnte man am 11. Mai mit 68,55 Euro sehen und seither ...

