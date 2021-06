Der SMI notiert bei gut 12'000 Punkten, womit das vorletzte Woche erreichte Rekordniveau gleichwohl in Griffweite bleibt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leicht negativer Tendenz in den Handel gestartet. Der SMI notiert bei gut 12'000 Punkten, womit das vorletzte Woche erreichte Rekordniveau gleichwohl in Griffweite bleibt. Für grössere Bewegungen fehlen laut Händlern die Impulse. So blieb der Handel an US-Börsen am Dienstag lustlos, und auch in Asien gab es keine grossen Ausschläge.

Den vollständigen Artikel lesen ...