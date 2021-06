Das Batteriesystem ist mit Kapazitäten zwischen 3,5 und 42 Kilowattstunden verfügbar. Zunächst kann das Speichersystem des US-Herstellers über IBC Solar bezogen werden, weitere Vertriebspartner in Deutschland sollen folgen.Enphase wird künftig seinen Batteriespeicher "Encharge" auch in Deutschland verkaufen. Es sei die erste Expansion außerhalb des US-Heimatmarktes, hieß es am Dienstag von dem Hersteller. Weitere europäische Länder sollten in den nächsten Monaten folgen. Das Batteriesystem sei in Konfigurationen von 3,5 bis 42 Kilowattstunden erhältlich. Dabei sei es jederzeit möglich, den Speicher ...

