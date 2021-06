EUR/JPY bleibt am Mittwoch gedämpft. Aber das Paar wird mit einer eher negativen Tendenz gehandelt, so Karen Jones, Team Head FICC Technical Analysis Research bei der Commerzbank. EUR/JPY könnte zurück in Richtung der März-Tiefs bei 128,30/20 rutschen. Leicht negative Tendenz unterhalb des 20-DMA bei 132,73 "Die Aussichten für EUR/JPY sind negativ, ...

