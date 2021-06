In NRW sucht ein Verbund nach Möglichkeiten, klimaneutrale Prozesswärme zu gewinnen. Ein Diskussionspapier analysiert die Potenziale der Solarthermie und anderer regenerativer Energien. Die Industrie will künftig mehr Prozesswärme durch regenerative Quellen wie die Solarthermie decken. Dazu hat die Initiative In4climate.NRW das Diskussionspapier "Industriewärme klimaneutral: Strategien und Voraussetzungen für die Transformation" erstellt. Es will zeigen wie klimaneutrale Versorgung mit Blick auf ...

