Die ADP-Beschäftigungszahlen fielen im Juni höher aus als erwartet - Der US Dollar Index bewegt sich weiterhin seitwärts über 92,00 - Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft stieg im Juni um 692.000, wie die monatlichen Daten des Forschungsinstituts Automatic Data Processing (ADP) am Mittwoch zeigten. Dieser Wert folgte auf den Mai-Wert von ...

