Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt haben am letzten Handelstag des Halbjahres den Rückwärtsgang eingelegt.Zürich - Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt haben am letzten Handelstag des Halbjahres den Rückwärtsgang eingelegt. Mit bangen Blicken auf die sich ausbreitende, hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus büssten insbesondere Zykliker an Wert ein. Doch auch in Finanzaktien wurden Gewinne mitgenommen und so konnte der Leitindex SMI die Marke von 12'000 Punkten am Mittwoch nicht verteidigen.

