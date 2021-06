Zürich (awp) - Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt haben am letzten Handelstag des Halbjahres den Rückwärtsgang eingelegt. Mit bangen Blicken auf die sich ausbreitende, hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus büssten insbesondere Zykliker an Wert ein. Doch auch in Finanzaktien wurden Gewinne mitgenommen und so konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...