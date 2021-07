Die Konsumentenpreise in der Schweiz sind im Juni verglichen mit Mai nur leicht angestiegen. Die Jahresteuerung blieb unverändert bei 0,6 Prozent.Neuenburg - Die Konsumentenpreise in der Schweiz sind im Juni verglichen mit Mai nur leicht angestiegen. Die Jahresteuerung blieb unverändert bei 0,6 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Damit kommt der Anstieg der Inflation der vergangenen Monate ins Stocken. Im Zuge der Coronakrise war sie bis im Juni 2020 bei -1,3 Prozent auf einen Tiefpunkt zurückgefallen.

