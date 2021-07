Der Hypothekendienstleister geht davon aus, dass sich an den tiefen Zinsen in den nächsten Wochen nichts ändern werde.Zürich - Die Hypothekarzinsen in der Schweiz haben sich im Juni kaum bewegt. Es habe einen «Stillstand auf tiefem Niveau» gegeben, teilte der Hypothekendienstleister Moneypark am Donnerstag mit. So sei einzig der durchschnittliche Richtsatz für zehnjährige Hypotheken leicht gesunken, und zwar auf 1,22 von 1,24 Prozent. Bei allen anderen Laufzeiten habe es keine Veränderung gegeben.

