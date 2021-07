Die International Union for Conservation of Nature, der Schweizerische Nationalpark, die Porini Foundation und Huawei Schweiz kooperieren, um die Effizienz des Naturschutzes im Nationalpark durch den Einsatz modernster Technologielösungen zu steigern.Zernez - Die International Union for Conservation of Nature (IUCN), der Schweizerische Nationalpark (SNP), die Non-Profit-Organisation Porini Foundation und Technologiepartner Huawei Schweiz gehen eine einzigartige Partnerschaft ein, um die Effizienz des Naturschutzes im Schweizerischen Nationalpark durch den Einsatz modernster Technologielösungen zu steigern. Die IUCN und Huawei haben gemeinsam...

