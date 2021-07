Im Juni 2021 sind am Flughafen Zürich noch einmal mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im bereits deutlich besseren Monat Mai.Zürich - Im Juni 2021 sind am Flughafen Zürich noch einmal mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im bereits deutlich besseren Monat Mai. Im Vorjahresvergleich hat sich die Anzahl der Flugbewegungen mehr als verdoppelt. Gemäss der auf der Flughafenwebseite täglich aktualisierten Statistik der Flugbewegungen gab es im Juni am grössten Schweizer Flughafen 4706 Starts und damit knapp 27 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...