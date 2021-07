Die Ruhrgebietsmetropole Essen will künftig mehr Solarstrom erzeugen. Der Stadtrat hat die Verwaltung angewiesen, an geeigneten Standorten und öffentlichen Liegenschaften Photovoltaik zu installieren. Künftig wird die Photovoltaik mit einer Solar-Pflicht in Essen eine größere Rolle spielen. Darüber berichtet der Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW). Demnach hat die schwarz-grüne Stadtratsmehrheit mit einem erfolgreichen Antrag den Startschuss für eine Solar-Offensive gegeben. Die Stadtverwaltung ...

