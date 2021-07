In Deutschland sind im Mai neue Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Leistung von 403 Megawatt (MW) zugebaut worden. Die Vergütungen für Juli sinken um je 1,4 Prozent. Der Photovoltaik-Zubau im Mai in Deutschland betrug rund 403 Megawatt (MW). Wie aus Daten der Bundesnetzagentur (BNetzA) hervorgeht, lag der Bruttozubau damit deutlich unter dem Aprilwert von 617 MW. Mit 294 MW waren drei Viertel außerhalb von EEG-Ausschreibungen entstanden. Ferner blieb das Volumen an Freiflächenanlagen außerhalb der ...

