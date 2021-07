Der Verband bezeichnet die Entwicklung als besorgniserregend. Die veränderten Rahmenbedingungen bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen halten immer mehr Energiegenossenschaft von neuen Investitionen ab.34 Prozent der 835 Energiegenossenschaften in Deutschland planen in diesem Jahr keine neuen Projekte. ""Diese Entwicklung ist besorgniserregend", sagte Eckhard Ott, Vorstandsvorsitzender des DGRV, anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse der Jahresumfrage am Donnerstag. Insbesondere die fehlende Perspektive bei Photovoltaik-Projekten forciere diesen Trend, obwohl diese eigentlich das Hauptbeschäftigungsfeld ...

