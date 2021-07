Der Anteil der besorgniserregenden Coronavirus-Variante Delta beträgt inzwischen 13 Prozent.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag innerhalb von 24 Stunden 172 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem wurden sieben neue Todesfälle und 20 Spitaleinweisungen verzeichnet. Der Anteil der besorgniserregenden Virusvariante Delta nahm zu, er beträgt inzwischen 13 Prozent. Bei den Todesfällen gehen zwei auf Nachmeldungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...