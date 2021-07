Der EUR/USD ist auf ein neues Tief bei 1,1845 gefallen. Für Benjamin Wong, Stratege bei der DBS Bank, haben die EUR-Bären weiterhin das Sagen, wobei die Trendlinienunterstützung bei 1,1765 der erste Fokus ist. Die Bären bleiben am Ruder "Der Markt muss nun die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am 22. Juli in Verbindung mit der FOMC-Sitzung, ...

