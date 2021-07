Die aktuelle Mango-Saison in der Region Escuinapa (Gemeinde Sinaloa, Mexiko) ist durch Trockenheit gekennzeichnet. Die Früchte haben keine gültige Größe für den Export erreicht, die bei über 400 g liegt, was an dem Mangel an Wasser für die Bewässerung des Anbaulandes liegt. Folglich mussten die Erzeuger aus Sinaloa ihre Produktion an die Industrie...

Den vollständigen Artikel lesen ...