Zum Franken verharrt der Euro bei 1,0970 auf dem Stand vom Donnerstagabend. Der US-Dollar bewegt sich mit 0,9259 Franken ebenfalls nicht vom Fleck.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten in den USA wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1847 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Auch zum Franken verharrt der Euro bei 1,0970 auf dem Stand vom Donnerstagabend. Der US-Dollar bewegt sich mit 0,9259 Franken ebenfalls nicht vom Fleck.

Den vollständigen Artikel lesen ...