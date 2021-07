Das Unternehmen will nach Informationen der "Financial Times" bei dem Börsengang eine Bewertung von mindestens 40 Milliarden Dollar erreichen.Menlo Park - Der Wertpapier-Broker Robinhood treibt nach der Beilegung brisanter Rechtskonflikte seinen Börsengang voran. Das Unternehmen veröffentlichte am Donnerstag seinen Wertpapierprospekt und gewährte darin auch erstmals tiefere geschäftliche Einblicke. Robinhood will seine Aktien unter dem Tickerkürzel «HOOD» an die New Yorker Tech-Börse Nasdaq bringen. Die 2013 gegründete Firma aus dem...

