FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 630 (660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3000 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 415 (360) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 740 (700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2235 (2180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 555 (550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 525 (450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INFORMA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 640 (610) PENCE - BERENBERG RAISES TEAM17 PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 8400 (8000) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8400 (8500) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3910 (3670) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES INITIATES CHEMRING WITH 'BUY' - TARGET 370 PENCE - JEFFERIES RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4600 (4500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 876 PENCE - JEFFERIES RAISES BELLWAY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4096 PENCE - JEFFERIES RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 420 (405) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1075 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 312 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS BHP GROUP TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1900 (2250) PENCE - LIBERUM RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 1100 (1060) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 145 (125) PENCE - 'BUY' - RPT/CREDIT SUISSE RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 218 (217) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS RIGHTMOVE TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 700 (645) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de