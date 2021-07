Der Wandel in Richtung E-Mobilität bringt der Autobranche gewaltige Umwälzungen und schlägt auf den Arbeitsmarkt durch. Eine Studie der Denkfabrik Agora Verkehrswende und der Boston Consulting Group (BCG) stellt ein Plus von 25.000 Jobs in Aussicht. Der aktuellen Untersuchung zufolge dürfte die Elektromobilität im Vergleich der Jahre 2020 und 2030 bei den Herstellern unterm Strich 70.000 Arbeitsplätze kosten, weil die Produktion weniger aufwendig wird. Auf den Antriebsstrang konzentrierte Zulieferer ...

