Das Fraunhofer ISE hat das Pilotprojekt "LamA - Laden am Arbeitsplatz" abgeschlossen. An 36 Fraunhofer-Instituten im Bundesgebiet sind dabei mehrere hundert Ladepunkte entstanden. Dabei handelt es sich vor allem um AC-Ladepunkte mit 22 kW Leistung, aber auch DC-Ladepunkte mit 150 kW. Die zugehörigen Forschungsprojekte liefen in Freiburg, Stuttgart und Dresden. Dementsprechend gelten diese Orte als Leuchtturmstandorte. Allein in Freiburg nahmen vier Fraunhofer-Institute an dem Pilotprojekt teil. ...

