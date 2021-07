Um die Elektrolyse effizienter zu gestalten, ist es Forschenden an der Technischen Universität Ilmenau gelungen, Gasblasen an den Elektroden zu vermindern. Das erhöht den Wirkungsgrad der Elektrolyse und von Brennstoffzellen. Die Technische Universität (TU) Ilmenau ist es in einem soeben abgeschlossenen Forschungsprojekt gelungen, mit innovativen Technologien die elektro-chemische Energieumwandlung bei Wasserstoff und Brennstoffzellen zu verbessern. Das teilte das federführende Institut für Thermo- ...

