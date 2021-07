In der Schweiz machten Sozialleistungen 2018 knapp ein Viertel des BIP aus, anteilsmässig ist das weniger als anderswo in Europa.Neuenburg - 20'795 Franken pro Kopf hat die Schweiz 2018 an Sozialleistungen erbracht. Nur Norwegen und Dänemark gaben mehr aus. In der Schweiz machten Sozialleistungen knapp ein Viertel des Bruttoinlandprodukts (BIP) aus. Anteilsmässig war das weniger als anderswo in Europa. Die Schweiz ist das drittwohlhabendste Land Europas mit einem BIP von 85'000 Franken pro Kopf.

