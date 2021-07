Der Euro hat am Freitag an seine schwache Entwicklung der vergangenen Tage angeknüpft.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag an seine schwache Entwicklung der vergangenen Tage angeknüpft. Im Tief fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1822 US-Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang April. Aktuell hat er sich auf 1,1831 Dollar erholt. Zum Franken kommt der Euro ebenfalls leicht zurück auf 1,0951 Franken. Dagegen bewegt sich das Dollar/Franken-Paar mit 0,9256 Franken weiterhin auf...

