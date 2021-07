Arbter ist aktuell stellvertretender Direktor und Ressortleiter Versicherungspolitik und Regulierung.Zürich - Thomas Helbling, Direktor des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV, hat sich entschieden, auf Ende 2021 zurückzutreten. Er will sich in Zukunft auf die Ausübung seiner bisherigen und neuer Mandate in Branchenverbänden und Unternehmen der Schweizer Wirtschaft konzentrieren. An seiner Sitzung vom 1. Juli 2021 hat der Vorstand des SVV Urs Arbter, bisher stellvertretender Direktor und...

Den vollständigen Artikel lesen ...