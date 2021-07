Die US-Fabrikaufträge stiegen im Mai stärker als erwartet - Der US Dollar Index hält sich nach den Daten bei 92,50. - Die Auftragseingänge für Industriegüter, Factory Orders, in den USA stiegen im Mai um $8,1 Mrd. oder 1,7% auf $495,5 Mrd., wie die vom US Census Bureau am Freitag veröffentlichten Daten zeigten. Dieser Wert folgte auf einen Rückgang ...

