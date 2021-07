Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht künftig an Wochenenden keine Corona-Impfdaten mehr. Auch die Situationsberichte zur Corona-Lage in Deutschland werden künftig nur noch montags bis freitags publiziert, teilte das RKI am Freitag mit.



Bislang waren die Situationsberichte täglich, die Impfdaten täglich außer sonntags veröffentlicht worden. Weiterhin jeden Tag soll man aber die Neuinfektionszahlen auf dem sogenannten "Dashboard" abrufen können. Die RKI-Daten werden immer wieder hinterfragt und sind oft fehlerhaft. So werden bei den Impfdaten fast jeden Tag die Zahlen für alle zurückliegenden Tage korrigiert.



Selbst für den 27. Dezember, den offiziell ersten Tag der Impfkampagne, werden die Zahlen bis heute fast täglich geändert, mal nach oben, mal nach unten.

