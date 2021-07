Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Vereinigten Staaten dürfte im zweiten Quartal 2021 um 7,8 % wachsen, gegenüber 8,6 % am 1. Juli, wie der neueste GDPNow-Bericht der Federal Reserve Bank of Atlanta am Freitag zeigte. "Nach den Veröffentlichungen des US Bureau of Economic Analysis, des US Census Bureau und des US Bureau of Labor Statistics ...

Den vollständigen Artikel lesen ...