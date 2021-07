Manila - Auf den Philippinen ist am Sonntag ein Militärflugzeug mit 92 Menschen an Bord abgestürzt. Die Transportmaschine hatte offenbar die Landebahn verpasst, teilte das Militär mit.



Mindestens 40 Personen konnten demnach aus dem Wrack gerettet werden. Es soll 17 Todesopfer geben, wobei die Opferzahl noch steigen könnte. Der Rettungseinsatz dauerte zunächst noch an. Der Vorfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr Ortszeit (5:30 Uhr deutscher Zeit) beim Landeanflug auf die südphilippinische Insel Jolo.



Bei der Unglücksmaschine handelt es sich um ein Transportflugzeug vom Typ C-130.

