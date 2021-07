Im Internationalen Jahr für Obst und Gemüse der UN laden 5 am Tag e.V. und Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH zum Europäischen 5 am Tag Symposium ein. Unter der Fragestellung "Gemüse und Obst in der Ernährung: Was leisten Wissenschaft, Politik und Wirtschaft?" stellen Referent*innen aus allen drei Bereichen aktuelle Food-Trends vor, diskutieren...

Den vollständigen Artikel lesen ...