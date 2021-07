Die Hackergruppe REvil hat am Wochenende hunderte Unternehmen mit Erpressungssoftware angegriffen. Ausmass der Schäden kaum zu überblicken.Berlin - Die Hackergruppe, die am Wochenende hunderte Unternehmen mit Erpressungssoftware angegriffen hat, verlangt 70 Millionen US-Dollar für einen Generalschlüssel zu allen betroffenen Computern. Der Betrag solle in der Digitalwährung Bitcoin bezahlt werden, hiess es in einem Blogeintrag, über den unter anderem die IT-Sicherheitsfirma Sophos in der Nacht zum Montag berichtete.

Den vollständigen Artikel lesen ...