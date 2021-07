Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten den Euro etwas.Frankfurt - Der Euro hat am Montag etwas zugelegt. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1870 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch ein wenig niedriger notiert. Zum Franken zieht der Euro auf 1,0941 Franken ebenfalls leicht an. Der US-Dollar weist mit 0,9219 Franken praktisch keine Bewegungen auf. Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten den Euro etwas.

