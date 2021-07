Der Photovoltaik-Anbieter Q Cells und der Elektronikkonzern Samsung verbinden ihre Geräte und Softwareplattformen und wollen damit Energiedienstleistungen für Nullenergiehäuser bereitstellen. Q Cells und Samsung Electronics haben eine strategische Zusammenarbeit für das Nullenergiehaus vereinbart. Am 2. Juli 2021 unterzeichneten Hee Cheul Kim, CEO von Q Cells, und JaeSeung Lee, President und Head of Digital Appliances Business bei Samsung Electronics, in der globalen Zentrale von Q Cells in Seoul ...

