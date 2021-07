Replik auf "Power to the Bauer mit Agri-Photovoltaik?" von Ralf Schnitzler. Eines vorab: Ich freue mich über den erfrischenden und provokativen Diskussionsbeitrag zur Agri-Photovoltaik von Ralf Schnitzler. Wie er bin ich der Meinung, dass das Thema Agri-Photovoltaik im öffentlichen Diskurs bisher viel zu wenig Beachtung gefunden haben - allerdings insbesondere die damit verbundenen Chancen. Und auch ich bin der Meinung, dass viel stärker zwischen besseren und schlechteren Formen der erneuerbaren Energieerzeugung unterschieden werden sollte - und erhebliche Potenziale in der Umwandlung von bisherigen ...

