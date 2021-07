Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten stieg am Freitag laut den Flash-Daten der CME Group um rund 10,5K Kontrakte. In der gleichen Richtung kehrte das Volumen zwei aufeinanderfolgende tägliche Pullbacks um und stieg um rund 35,8K Kontrakte. Gold bleibt bei $1.800 gedeckelt Die Erholung des Goldpreises scheint bisher auf einen harten Widerstand ...

