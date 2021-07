USD/JPY wird sich in den nächsten Wochen voraussichtlich zwischen 110,60 und 111,65 bewegen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir erwarteten eine Stärkung des USD am vergangenen Freitag, aber wir waren der Ansicht, dass 'tief überkaufte Bedingungen darauf hindeuten, dass 111,95 gerade außer Reichweite sein könnte'. ...

