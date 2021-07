Der Onlineshop setzt bei seinen Photovoltaik-Anlagen auf Module von AE Solar. Jede einzelne Solarzelle ist mit einer Bypass-Diode ausgestattet, was die Leistungsminderung bei Teilverschattung reduziert.Mit dem Wohnmobil oder dem Boot in den Urlaub oder doch lieber zu Hause auf dem Balkon oder der Terrasse Ferien machen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, der Onlinshop Green Akku bietet die passende Lösung, um Solarstrom zu erzeugen und zu nutzen. Er setzt dabei ab sofort auf die neuen Solarmodule des Herstellers AE Solar. Dieser stattet jede Zelle seiner Module mit einer Bypass-Diode aus, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...