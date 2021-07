New York - Der US-Regisseur Richard Donner ist tot. Er starb am Montag im Alter von 91 Jahren, teilten seine Frau und sein Manager mit.



Donner galt als Regisseur von Filmen wie "Das Omen", "Superman" oder "Lethal Weapon - Zwei stahlharte Profis" in den 1970er- und 1980er-Jahren als einer der führenden Regisseure von Hollywood-Blockbustern. Seine letzte Regie führte er im 2006 erschienenen Actionfilm "16 Blocks" mit Bruce Willis in der Hauptrolle.

