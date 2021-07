Rewe Group ist am 5. Juli dem "EU Code of Conduct for Responsible Business and Marketing Practices" der Europäischen Kommission beigetreten. Im Zuge dessen hat der Konzern auch seine neue Klimastrategie im jüngst erschienenen Online-Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht (www.rewe-group-nachhaltigkeitsbericht.de/2020). Foto © Rewe Group...

Den vollständigen Artikel lesen ...