Um die Bedeutung des Gesetzes für die Bananenindustrie zu verstehen, wurden die Auswirkungen auf einer Onlineveranstaltung "Towards a Fair Banana - Shared responsibility between producers and retailers" (Für eine faire Banane - geteilte Verantwortung zwischen Erzeugern und Einzelhändlern) analysiert, die von der Ecuadorianischen Bananen-Gruppe am vergangenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...