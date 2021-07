Spanien bleibt der größte Pfirsich- und Nektarinen-Exporteur weltweit mit einem Anteil von 34% an der globalen Menge. 2020 wurde die Ernte durch Frost geschädigt, was zu einer Abnahme des Angebotes führte, teilte IndexBox in seinem neuesten Report mit. Die Exportpreise sind somit angestiegen und bleiben hoch bis sich die Erträge stabilisieren, hieß es....

