Die Generalversammlung der Fundamenta Group Holding AG hat Urs Gauch per 2. Juli 2021 zum ordentlichen Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Urs Gauch ist aktuell Mitglied der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz, leitet das Firmenkundengeschäft der Raiffeisen Gruppe und führt die sechs Niederlassungen von Raiffeisen Schweiz. Er wird per Ende Jahr aus der Bank ausscheiden. Urs Gauch wird im...

