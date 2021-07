Am 6. Juli 2011 kapern Piraten im Golf von Aden den Ozeanriesen «Brillante Virtuoso» und legen Feuer im Maschinenraum. Wozu? Das kommt erst Jahre später ans Licht.Eine Geschichte wie aus der Feder eines Krimiautors: Am 6. Juli 2011 kapern Piraten im Golf von Aden den Ozeanriesen «Brillante Virtuoso» und legen Feuer im Maschinenraum. Wozu? Das kommt erst Jahre später ans Licht. David Mockett, 64, versteht sich auf Katastrophen. Wenn es in der Region um den jemenitischen Hafen Aden einen Versicherungsfall gibt, kommt der Brite aus Plymouth als Gutachter zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...