Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 2. Quartal 2021

01.07.2021 -

Einhergehend mit einer Rückkehr in eine normalere Zeit mit schwindenden Corona-Restriktionen stiegen die Aktienmärkte rund um den Globus weiter an.Bei einer präziseren regionalen Betrachtung wurden allerdings recht deutliche Unterschiede erkennbar, die daraufhin deuten, dass Investoren zunehmend selektiv kaufen - und eben nicht mehr - wie seit April 2020 - in nahezu alles investieren:Europa zeigte sich sukzessiv fester im 2. Quartal. Wir sehen hier einerseits einen Nachholeffekt, nachdem USA und Asien in den letzten 12 Monaten besser gelaufen waren. Ferner weckt die kommende Nach-Merkel-Ära in Deutschland sowie Draghi in Italien die Phantasie eines politischen Neuanfangs ...

"Marktbericht 2. Quartal 2021"

