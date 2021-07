Die beiden Photovoltaik-Unternehmen entwickeln bereits erste gemeinsame Produkte. Eine neue Konstruktion für Agri-Photovoltaik-Anlagen soll in Kürze öffentlich präsentiert werden. Die Geschäftsführer von Goldbeck und PMT, Joachim Goldbeck und Peter Grass, verraten im pv magazine-Interview erste Details zu "MarcS".Joachim Goldbeck ist Gründer der Goldbeck Solar-Gruppe und Präsident des Bundesverbands Solarwirtschaft. Foto: Goldbeck Solar Wie hoch ist die Beteiligung von Goldbeck Solar an PMT und ist eine weitere Ausweitung der Beteiligung in den nächsten Jahren geplant? Joachim Goldbeck: Die Goldbeck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...