Die Analysten von Barclays haben die Bewertung für die Aktien der Commerzbank auf VERKAUFEN mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Nach der zuletzt guten Kursentwicklung des europäischen Bankensektors müssten Anleger nun selektiver vorgehen, so die Experten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Commerzbank zähle zu den am wenigsten präferierten Titeln, was auf der Erwartung höheren Kosten und niedrigerer Erträge basiere. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

